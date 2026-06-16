Housse de Mouilleur Polyester 35 cm

Bonnette de Kärcher, longueur 35 cm. Bonnette à poils longs pour un nettoyage rapide des vitres et d'autres surfaces. Compatible avec le support en T de Kärcher.

Bonnette d'une longueur de 35 centimètres, facilement lavable après utilisation, pour un nettoyage rapide des vitres, des surfaces vitrées et d'autres surfaces : la bonnette de Kärcher. Le tissu à poils longs composé de fibres haut de gamme garantit une puissance de nettoyage exceptionnelle. Avec système pratique de bandes autoagrippantes pour une utilisation particulièrement confortable. Compatible avec le support en T de Kärcher.

Spécifications

Données techniques

Largeur de travail (cm) 35
Matériau PET / PA
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,1
Longueur (mm) 350
Housse de Mouilleur Polyester 35 cm
Domaines d'utilisation
  • Vitres