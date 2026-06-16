Perche Lampo 2 x 200 cm

Perche télescopique en aluminium avec trou et adaptateur Jack Lampo - 2 pièces.

Perche télescopique pour les surfaces difficiles à atteindre. Idéal pour le nettoyage extérieur et pour les milieux difficiles à atteindre.

Spécifications

Données techniques

Longueur de manche (mm) 4000
Matériau Aluminium / PP / PC / PA, renforcé de fibres de verre
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,9
Poids d'emballage (kg) 1
Dimensions (L × l × h) (mm) 21 x 21 x 4000
Dimensions, emballé (mm) 21 x 21 x 4000

Équipement

  • Connexion MultiLink
  • Filetage italien
Domaines d'utilisation
  • Vitres
Accessoires