Poignées de joint MultiLink D 23 mm
Joint d'angle avec connexion MultiLink pour utilisation sur les manches de vadrouille.
Articulation avec filetage MultiLink. Idéal pour régler l'inclinaison des outils à angle fixe.
Caractéristiques et avantages
Possibilités de réglage variables
- Réglage de l'articulation entre 0 et 225° par incréments de 15° en appuyant sur un bouton.
- Le réglage de l'angle permet toujours un angle de contact optimal pour un travail sans traces avec les manches télescopiques.
- Fixation des appareils de nettoyage en un clin d'œil.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PA / POM
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids d'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|150 x 30 x 20
|Dimensions, emballé (mm)
|150 x 30 x 20
Équipement
- Connexion MultiLink
- Filetage italien
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- Kit de Mouilleur Polyester Abrasif Pad MultiLink 35 cm
- Kit de Mouilleur Polyester Abrasif Pad MultiLink 45 cm
- Kit de Mouilleur Polyester MultiLink 35 cm
- Kit de Mouilleur Polyester MultiLink 45 cm
- Manche en aluminium 140 cm / 23 mm de diamètre
- Mouilleur Alu Move Safe Grip MultiLink 25 cm
- Mouilleur Alu Move Safe Grip MultiLink 35 cm
- Mouilleur Alu Move Safe Grip MultiLink 45 cm
- Mouilleur Alu Safe Grip MultiLink 25 cm
- Mouilleur Alu Safe Grip MultiLink 35 cm
- Mouilleur Alu Safe Grip MultiLink 45 cm
- Mouilleur Light MultiLink 25 cm
- Mouilleur Light MultiLink 35 cm
- Mouilleur Light MultiLink 45 cm
- Poignée de télescope mini 56-93 cm D 23 mm
- Premium Manche télescopique 97-184 cm D 23 mm
- Raclette Light MultiLink 35 cm
- Raclette Move Safe Grip MultiLink 35 cm
Domaines d'utilisation
- Vitres