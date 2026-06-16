Poteaux de télescope articulés MultiLink D 21 mm
Joint d'angle avec connexion MultiLink pour utilisation sur perches télescopiques.
Articulation avec filetage MultiLink. Idéal pour régler l'inclinaison des outils à angle fixe.
Caractéristiques et avantages
Possibilités de réglage variables
- Réglage de l'articulation entre 0 et 225° par incréments de 15° en appuyant sur un bouton.
- Le réglage de l'angle permet toujours un angle de contact optimal pour un travail sans traces avec les manches télescopiques.
- Fixation des appareils de nettoyage en un clin d'œil.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|POM / PA
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids d'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|150 x 30 x 20
|Dimensions, emballé (mm)
|150 x 30 x 20
Équipement
- Connexion MultiLink
- Filetage italien
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- Classic Kit de nettoyage de vitres
- Kit de Mouilleur Polyester Abrasif Pad MultiLink 35 cm
- Kit de Mouilleur Polyester Abrasif Pad MultiLink 45 cm
- Kit de Mouilleur Polyester MultiLink 35 cm
- Kit de Mouilleur Polyester MultiLink 45 cm
- Mouilleur Alu Move Safe Grip MultiLink 25 cm
- Mouilleur Alu Move Safe Grip MultiLink 35 cm
- Mouilleur Alu Move Safe Grip MultiLink 45 cm
- Mouilleur Alu Safe Grip MultiLink 25 cm
- Mouilleur Alu Safe Grip MultiLink 35 cm
- Mouilleur Alu Safe Grip MultiLink 45 cm
- Mouilleur Light MultiLink 25 cm
- Mouilleur Light MultiLink 35 cm
- Mouilleur Light MultiLink 45 cm
- Perche Lampo 2 x 125 cm
- Perche Lampo 2 x 150 cm
- Perche Lampo 2 x 200 cm
- Perche Lampo 3 x 200 cm
- Raclette Light MultiLink 35 cm
- Raclette Move Safe Grip MultiLink 35 cm
- Raclette Move Safe Grip MultiLink 45 cm
- Raclette Pro MultiLink 35 cm
- Raclette Pro MultiLink 45 cm
- Raclette légère MultiLink 45 cm
- Support Raclette Light MultiLink
- Support Raclette Pro MultiLink
- Support de raclette Move Safe Grip MultiLink
- Tige télescopique 2 x 125 cm
- Tige télescopique 2 x 200 cm
- Tige télescopique 3 x 150 cm
- Tige télescopique 3 x 200 cm
- Tige télescopique 3 x 300 cm
- Tige télescopique 400 x 400 x 300 cm
Domaines d'utilisation
- Vitres