Support Raclette Light MultiLink
Poignée fixe en polyamide, complète avec levier de blocage.
Caractéristiques et avantages
Poignée ergonomique
- La forme de la poignée facilite le maniement et prévient la fatigue.
- Fixation sûre sur les manches télescopiques avec le système de changement rapide LAMPO.
Grande facilité d'utilisation
- Facilité d'ouverture de la plaque de blocage supérieure de 30 % à celle des raclettes à vitres classiques.
- Gain de temps lors du remplacement du rail : un levier de verrouillage permet un remplacement rapide, sans avoir à desserrer le rail de guidage.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PA / POM
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids d'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|45 x 25 x 90
|Dimensions, emballé (mm)
|45 x 25 x 90
Équipement
- Connexion MultiLink
- Filetage italien
Domaines d'utilisation
- Vitres