Pour un nettoyage sans traces : le caoutchouc de rechange dur pour raclette d'une longueur de 92 centimètres de Kärcher. Sa forme spéciale et la vulcanisation garantissent en toute fiabilité d'excellents résultats de nettoyage et une longue durée de vie. Compatible avec tous les profilés en V en acier inoxydable de Kärcher.