Raclette en caoutchouc de rechange rigide 92 cm x 10
Caoutchouc de rechange dur pour raclette d'une longueur de 92 cm de Kärcher. Compatible avec tous les profilés en V en acier inoxydable de Kärcher.
Pour un nettoyage sans traces : le caoutchouc de rechange dur pour raclette d'une longueur de 92 centimètres de Kärcher. Sa forme spéciale et la vulcanisation garantissent en toute fiabilité d'excellents résultats de nettoyage et une longue durée de vie. Compatible avec tous les profilés en V en acier inoxydable de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Caoutchouc au styrène-butadiène
|Quantité (Pièce(s))
|10
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids d'emballage (kg)
|0,6
|Longueur (mm)
|920
|Dimensions, emballé (mm)
|920 x 19 x 20
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Vitres