Le profilé professionnel en V d'une longueur de 25 centimètres permet un changement de profilé rapide, est toujours parfaitement fixé et offre en outre une position de profilé à réglage variable. Fabriqué en acier inoxydable haut de gamme, le profilé professionnel robuste s'illustre également par sa longue durée de vie. La fourniture inclut un caoutchouc pour raclette en version souple. Compatible avec les poignées de raclette de Kärcher.