Grattoir à verre 5 x 9,5 cm

Raclette à surfaces vitrées en métal de Kärcher. Pour le nettoyage de toutes les surfaces vitrées. La raclette est fournie sans lame, des lames de rechange sont disponibles.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Matériau PP / Acier
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,1
Poids d'emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l) (mm) 95 x 50
Dimensions, emballé (mm) 95 x 50 x 10
Domaines d'utilisation
  • Vitres
  • Sol – nettoyage à sec
Accessoires