Grattoir à verre 5 x 9,5 cm
Raclette à surfaces vitrées en métal de Kärcher. Pour le nettoyage de toutes les surfaces vitrées. La raclette est fournie sans lame, des lames de rechange sont disponibles.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Matériau
|PP / Acier
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids d'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l) (mm)
|95 x 50
|Dimensions, emballé (mm)
|95 x 50 x 10
Domaines d'utilisation
- Vitres
- Sol – nettoyage à sec