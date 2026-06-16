Lames de rechange pour grattoir à métaux 10 cm, lot de 25

Compatibles avec le porte-lame Kärcher d'une longueur de 10 cm destiné aux lames de rechange : les lames de rabot pour surfaces vitrées (100 × 0,2 mm). Contenu : 25 unités fournies dans un distributeur.

Pour porte-lame 10 cm, conditionné en distributeur de 25 pièces

Spécifications

Données techniques

Programme CLASSIC
Matériau Acier inoxydable
Quantité (Pièce(s)) 25
Poids d'emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l) (mm) 100 x 22
Dimensions, emballé (mm) 100 x 22 x 1
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
  • Vitres