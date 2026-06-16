Premium Grattoir Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm
Petite raclette en métal de Kärcher. Avec lame, couvercle de protection et poignée courte. Lames de rechange disponibles, adaptée à l'utilisation avec le manche télescopique en aluminium.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD / CLASSIC
|Matériau
|PP / Acier / Acier inoxydable
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,2
|Poids d'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l) (mm)
|105 x 230
|Dimensions, emballé (mm)
|105 x 230 x 30
Équipement
- Connexion MultiLink
- Filetage italien
Domaines d'utilisation
- Vitres
- Sol – nettoyage à sec