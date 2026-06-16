Premium Grattoir Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm

Petite raclette en métal de Kärcher. Avec lame, couvercle de protection et poignée courte. Lames de rechange disponibles, adaptée à l'utilisation avec le manche télescopique en aluminium.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD / CLASSIC
Matériau PP / Acier / Acier inoxydable
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,2
Poids d'emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l) (mm) 105 x 230
Dimensions, emballé (mm) 105 x 230 x 30

Équipement

  • Connexion MultiLink
  • Filetage italien
Premium Grattoir Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
  • Vitres
  • Sol – nettoyage à sec
Accessoires