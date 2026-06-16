Mouilleur Alu Move Safe Grip MultiLink 35 cm
Support articulé en aluminium avec connexion système MultiLink.
Système nettoyage vitres avec mouilleur et raclette. Idéal pour un usage professionnel.
Caractéristiques et avantages
Poignée ergonomique
- Grâce à la poignée caoutchoutée et ergonomique, l'outil offre une prise en main parfaite.
- Fixation sûre sur les manches télescopiques avec le système de changement rapide LAMPO.
Robustesse et légèreté
- La poignée en plastique avec support en T en aluminium assure un faible poids propre et facilite ainsi le maniement.
- Durable et indéformable, même en cas de sollicitation importante.
Performance de nettoyage exceptionnelle
- Répartition uniforme de la pression pour une puissance de nettoyage optimale.
- Le support en T orientable à 75° rend particulièrement efficace le nettoyage en association avec un manche télescopique.
- Nettoyage pratique des surfaces en hauteur en association avec un manche télescopique.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail (cm)
|35
|Matériau
|Aluminium / PP / caoutchouc / PA
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,2
|Poids d'emballage (kg)
|0,2
|Longueur (mm)
|350
|Dimensions, emballé (mm)
|350 x 25 x 190
Équipement
- Connexion MultiLink
- Filetage italien
Domaines d'utilisation
- Vitres