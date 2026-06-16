Adaptateur MultiLink D 23 mm

Cône système MultiLink pour manches et perches.

Spécifications

Données techniques

Matériau PA / Fibre de verre
Diamètre de manche (mm) 23
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids d'emballage (kg) 0,1
Longueur (mm) 180
Dimensions, emballé (mm) 180 x 30 x 30

Équipement

  • Connexion MultiLink
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol – nettoyage à sec
  • Surface – nettoyage humide
  • Surface – nettoyage des surfaces vitrées
Accessoires