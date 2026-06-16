Adaptateur MultiLink D 23 mm
Cône système MultiLink pour manches et perches.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PA / Fibre de verre
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids d'emballage (kg)
|0,1
|Longueur (mm)
|180
|Dimensions, emballé (mm)
|180 x 30 x 30
Équipement
- Connexion MultiLink
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- Premium Manche télescopique 97-184 cm D 23 mm
- Premium Support de frange Flex MultiLink 40 cm
- Premium Support de frange Lamello MultiLink 40 cm
- Premium Support de frange Lamello MultiLink 60 cm
- Premium Support de frange à poches SafeClip MultiLink 40 cm
- Réservoir ErgoHandle TriJet 144,5 cm D 23 mm
- Standard Support de frange à poches MultiLink 40 cm
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol – nettoyage à sec
- Surface – nettoyage humide
- Surface – nettoyage des surfaces vitrées