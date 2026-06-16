Poignée chromée en deux parties, 140 cm, diamètre 22 mm
Manche chromé 2 pièces avec trou, ø 22 mm
Poignée pliable. Idéal pour les emballages compacts utiles pour le commerce électronique et l'expédition.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP
|Type de manche
|Rigide
|Longueur de manche (mm)
|1400
|Diamètre de manche (mm)
|22
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids d'emballage (kg)
|0,7
|Dimensions, emballé (mm)
|1400
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide