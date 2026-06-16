Poignée chromée en deux parties, 140 cm, diamètre 22 mm

Manche chromé 2 pièces avec trou, ø 22 mm

Poignée pliable. Idéal pour les emballages compacts utiles pour le commerce électronique et l'expédition.

Spécifications

Données techniques

Matériau Aluminium / PP
Type de manche Rigide
Longueur de manche (mm) 1400
Diamètre de manche (mm) 22
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids d'emballage (kg) 0,7
Dimensions, emballé (mm) 1400
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide