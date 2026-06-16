Poignée de télescope mini 56-93 cm D 23 mm
Mini manche télescopique en aluminium de Kärcher. Longueur extensible de 56 cm à 93 cm. Avec poignées en caoutchouc pour un meilleur maintien.
Mini manche télescopique robuste avec trou et poignée ergonomique antidérapante qui, d'une part, offre une prise en main très pratique et, d'autre part, empêche un glissement grâce au mélange de caoutchouc optimisé en appuyant le manche contre un mur. Le manche télescopique en aluminium haut de gamme est extensible sur des longueurs comprises entre 56 et 93 cm, son diamètre intérieur est de 23 mm, son diamètre extérieur est de 26 mm.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP
|Type de manche
|Télescopique
|Longueur de manche (mm)
|930
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids d'emballage (kg)
|0,3
|Longueur (mm)
|26
|Dimensions, emballé (mm)
|26 x 26 x 930
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide
- Surface – nettoyage humide
- Surface – nettoyage des surfaces vitrées
- Surface – nettoyage à sec