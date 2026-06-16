Premium Manche Alu 140 cm D 23 mm

Manche en aluminium avec trou et poignée colorée, ø 23 mm.

Manche pour les supports ErgoFrames. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.

Spécifications

Données techniques

Matériau Aluminium / PP
Type de manche Rigide
Longueur de manche (mm) 1400
Diamètre de manche (mm) 23
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids d'emballage (kg) 0,2
Longueur (mm) 23
Dimensions, emballé (mm) 23 x 23 x 1400
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol – nettoyage à sec
Accessoires