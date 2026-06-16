Premium Manche télescopique 97-184 cm D 23 mm

Manche télescopique extensible en aluminium à utiliser avec tous les supports pour balais à plat et raclettes en plastique de Kärcher. La longueur du manche est réglable entre 97 et 184 cm.

Les poignées ergonomiques en plastique et le faible poids du manche télescopique en aluminium inoxydable et durable permettent également de travailler plus longtemps sans se fatiguer. La longueur du manche robuste est réglable entre 97 et 184 centimètres, selon les besoins et la tâche de nettoyage à effectuer. Convient à une utilisation avec tous les supports pour balais à plat et raclettes en plastique de Kärcher.

Spécifications

Données techniques

Matériau Aluminium / PP
Type de manche Télescopique
Longueur de manche (mm) 1840
Diamètre de manche (mm) 23
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids d'emballage (kg) 0,4
Longueur (mm) 260
Dimensions, emballé (mm) 260 x 260 x 1840
Premium Manche télescopique 97-184 cm D 23 mm
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PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
  • Sol – nettoyage à sec
  • Surface – nettoyage à sec
  • Surface – nettoyage humide
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