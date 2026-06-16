Les poignées ergonomiques en plastique et le faible poids du manche télescopique en aluminium inoxydable et durable permettent également de travailler plus longtemps sans se fatiguer. La longueur du manche robuste est réglable entre 97 et 184 centimètres, selon les besoins et la tâche de nettoyage à effectuer. Convient à une utilisation avec tous les supports pour balais à plat et raclettes en plastique de Kärcher.