Premium Frange MF à boucles Bande auto-agrippante 40 cm

Frange en microfibre fil continu avec dos à scratch.

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil et de la microfibre.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Velcro
Matériau 100% PET
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,1
Poids d'emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l) (mm) 400 / 105
Dimensions, emballé (mm) 400 x 105 x 20
Premium Frange MF à boucles Bande auto-agrippante 40 cm
Premium Frange MF à boucles Bande auto-agrippante 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide