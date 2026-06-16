Premium Frange MF Safe bleue Bande auto-agrippante EU Ecolabel 40 cm

Frange en microfibre et polypropylène pour sols antidérapants R10/11, dos à scratch.

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour laver les surfaces antidérapantes et poreuses, également approprié pour enlever la saleté incrustée.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs
Degré d'encrassement Élevée
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Velcro
Matériau 50% PP / 40% PET / 10% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,1
Poids d'emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l) (mm) 400 / 120
Dimensions, emballé (mm) 400 x 120 x 15
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide