Standard Frange MF Poils coupés Bande auto-agrippante 40 cm
Frange en microfibre blanche et bandes bleues abrasives avec action intensive, avec dos à scratch et bord renforcé.
Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour les sols intérieurs lisses ou poreux avec de la saleté grasse.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Velcro
|Matériau
|80% PET / 20% PA
|Matière textile
|microfibre
|Température de lavage (°C)
|max. 95
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,1
|Poids d'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 / 150
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 150 x 15
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide