Classic Frange coton Kentucky à vis EU Ecolabel 280 g

Système de faubert avec embout en plastique avec embout fileté, se peut utiliser avec essoreur. Idéal pour la saleté résiduelle où il est nécessaire de rincer souvent les fibres.

Spécifications

Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables
Matériau 100 % coton
Matière textile 100 % coton
Température de lavage (°C) max. 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,3
Poids d'emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l) (mm) 300 x 100
Dimensions, emballé (mm) 300 x 100 x 100
Classic Frange coton Kentucky à vis EU Ecolabel 280 g
Classic Frange coton Kentucky à vis EU Ecolabel 280 g
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide