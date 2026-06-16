Classic Frange coton Kentucky à vis EU Ecolabel 280 g
Système de faubert avec embout en plastique avec embout fileté, se peut utiliser avec essoreur. Idéal pour la saleté résiduelle où il est nécessaire de rincer souvent les fibres.
Spécifications
Données techniques
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Matériau
|100 % coton
|Matière textile
|100 % coton
|Température de lavage (°C)
|max. 60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,3
|Poids d'emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l) (mm)
|300 x 100
|Dimensions, emballé (mm)
|300 x 100 x 100
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide