Simple, éprouvé dans la pratique et très efficace : le balai à plat avec support pour balai à plat Kentucky amovible et bande de Kärcher. La bande permet à la serpillière à franges de garder sa forme après le lavage et prolonge ainsi sa durée de vie. La serpillière Kentucky écologique en matériaux naturels absorbe une quantité particulièrement importante de solution de nettoyage – une propriété qui la prédestine notamment au nettoyage des surfaces irrégulières et à l'élimination des résidus de saleté. Ses atouts s'avèrent aussi très utiles dans les zones comportant beaucoup d'obstacles.