Classic Frange coton Kentucky avec bande 400 g
Balai à plat éprouvé avec support pour balai à plat Kentucky de Kärcher. Idéal lorsque le nettoyage nécessite un essorage fréquent des fibres, par exemple lors de l'élimination des résidus de saleté.
Simple, éprouvé dans la pratique et très efficace : le balai à plat avec support pour balai à plat Kentucky amovible et bande de Kärcher. La bande permet à la serpillière à franges de garder sa forme après le lavage et prolonge ainsi sa durée de vie. La serpillière Kentucky écologique en matériaux naturels absorbe une quantité particulièrement importante de solution de nettoyage – une propriété qui la prédestine notamment au nettoyage des surfaces irrégulières et à l'élimination des résidus de saleté. Ses atouts s'avèrent aussi très utiles dans les zones comportant beaucoup d'obstacles.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Élevée
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Fixation des textiles
|Pince à serpillière
|Matériau
|100 % coton
|Matière textile
|100 % coton
|Température de lavage (°C)
|max. 60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,4
|Poids d'emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l) (mm)
|420 x 160
|Dimensions, emballé (mm)
|420 x 160 x 60
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide