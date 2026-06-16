Classic Frange MF bleue Kentucky 250 g

Système de faubert avec pince qui peut être utilisé avec presse à plat ou à mâchoires. Idéal pour la saleté résiduelle où il est nécessaire de rincer souvent les fibres.

Spécifications

Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables
Fixation des textiles Pince à serpillière
Matériau 80% PET / 20% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,3
Poids d'emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l) (mm) 300 x 100
Dimensions, emballé (mm) 300 x 100 x 100
Classic Frange MF bleue Kentucky 250 g
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide