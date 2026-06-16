Classic Frange coton Tuft Combo 50 cm

Frange tufting en coton, fil continu intérieur et coupé extérieur, support en polyester à poches et languettes.

Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil.

Spécifications

Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 50
Fixation des textiles Housses / Languettes
Matériau 70% coton / 30% PET
Matière textile Mélange coton-polyester
Température de lavage (°C) max. 95
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,2
Poids d'emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l) (mm) 500 / 160
Dimensions, emballé (mm) 500 x 160 x 15
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide