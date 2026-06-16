Premium Frange MF Twisted bleue Flex EU Ecolabel 40 cm

Frange en microfibre avec haut pouvoir absorbant et support en polyester.

Système à plat avec flex system, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour le lavage fréquent des surfaces lisses.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Uni System
Matériau 85% PET / 15% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,1
Poids d'emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l) (mm) 400 / 140
Dimensions, emballé (mm) 400 x 140 x 15
Premium Frange MF Twisted bleue Flex EU Ecolabel 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide