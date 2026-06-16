Standard Frange MF Poils coupés Flex 40 cm

Frange en microfibre blanche et bandes bleues abrasives avec action intensive, support en polyester.

Système à plat avec flex system, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour les sols intérieurs lisses ou poreux avec de la saleté grasse.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Uni System
Matériau 80% PET / 20% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,1
Poids d'emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l) (mm) 400 / 150
Dimensions, emballé (mm) 400 x 150 x 15
Standard Frange MF Poils coupés Flex 40 cm
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide