Standard Frange MF Poils coupés Flex 40 cm
Frange en microfibre blanche et bandes bleues abrasives avec action intensive, support en polyester.
Système à plat avec flex system, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour les sols intérieurs lisses ou poreux avec de la saleté grasse.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Uni System
|Matériau
|80% PET / 20% PA
|Matière textile
|microfibre
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,1
|Poids d'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 / 150
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 150 x 15
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide