Compatible avec tous les supports pliants à fixation par poche courants, cette serpillière munie de boucles et de franges extérieures en coton de qualité supérieure permet une absorption optimale des liquides et est idéale pour un nettoyage intensif des sols dans les zones sujettes à des encrassements importants tel que le milieu industriel ainsi que sur les surfaces irrégulières. La serpillière en coton résistante et très durable contient en outre une faible part de polyester pour une stabilité des fils et une résistance aux déformations élevées alors que le système de boucles tuftées assure une fixation directe des fils dans le support textile. En outre, des coutures doubles au niveau des points les plus sollicités garantissent une résistance optimale, que ce soit pendant le nettoyage en lui-même ou lors du lavage. Tandis que les boucles de la bonnette réparties sur la surface intérieure de la serpillère éliminent efficacement les saletés en profondeur, les deux rangées de franges extérieures capturent les gros déchets au niveau des bords. Nous recommandons d'utiliser cette serpillière avec le chariot mobile à deux seaux ou le chariot mobile à seau unique avec presse de Kärcher.