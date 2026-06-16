Classic Frange coton à boucles Combo 40 cm
Avec fixation à languettes ou par poche : le mop en coton Basic avec boucles et franges extérieures. Pour une utilisation avec le balai à plat avec seau et presse d'essorage de Kärcher.
Les boucles et les franges extérieures du mop en coton Basic sont en coton de haute qualité pour une absorption optimale des liquides. La faible teneur en polyester assure la stabilité des fils et l'indéformabilité du mop. Les boucles réparties sur la surface intérieure du mop éliminent efficacement les saletés en profondeur. Les deux rangées de franges extérieures capturent également les gros déchets au niveau des bords. Ce mop est ainsi parfait pour le nettoyage industriel, dans d'autres secteurs très salissants ainsi que sur des surfaces irrégulières. Le mop en coton est compatible avec tous les supports à fixation à languettes ou par poche. Il peut être utilisé avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Housses / Languettes
|Matériau
|50 % coton/50 % PET
|Matière textile
|Mélange coton-polyester
|Type de fabrication
|Tissu support PET avec boucles tuftées
|Structure du textile
|Velours bouclé
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Température du sèche-linge (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,2
|Poids d'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 / 130
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 130 x 150
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide