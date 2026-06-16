Les boucles et les franges extérieures du mop en coton Basic sont en coton de haute qualité pour une absorption optimale des liquides. La faible teneur en polyester assure la stabilité des fils et l'indéformabilité du mop. Les boucles réparties sur la surface intérieure du mop éliminent efficacement les saletés en profondeur. Les deux rangées de franges extérieures capturent également les gros déchets au niveau des bords. Ce mop est ainsi parfait pour le nettoyage industriel, dans d'autres secteurs très salissants ainsi que sur des surfaces irrégulières. Le mop en coton est compatible avec tous les supports à fixation à languettes ou par poche. Il peut être utilisé avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage de Kärcher.