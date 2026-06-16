Premium Frange MF à boucles verte à poches 40 cm
Frange en microfibre fil continu et support en polyester.
Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil et de la microfibre.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Housses
|Matériau
|100% PET
|Matière textile
|microfibre
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,2
|Poids d'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 / 140
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 140 x 20
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide