Standard Balai Mop Trio Tuft Dust à poches 40 cm

Frange tufting en microfibre, coton et polyester, fil continu intérieur et coupé extérieur, dos en polyester, avec poches.

Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour toutes les surfaces et la saleté grâce à la combinaison des 3 fibres : coton pour l'absorption, microfibre pour la collecte et polyester pour la saleté grasse et la confort de glisse.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Housses
Matière textile PET / coton / nicrofibre
Température de lavage (°C) max. 95
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,2
Poids d'emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l) (mm) 400 / 140
Dimensions, emballé (mm) 400 x 140 x 10
Standard Balai Mop Trio Tuft Dust à poches 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide