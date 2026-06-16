Classic Chiffon Non-Tissé Soft jaune 38 x 38 cm 20 x

Chiffonnette en non tissé, multiusage, idéale pour le dépoussiérage. 

Lingette pour le nettoyage manuel de surfaces. Convient à tous les types de saletés et de surfaces. 

Spécifications

Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables
Matériau 70% Viskose / 20% PP / 10% PE
Température de lavage (°C) max. 60
Cycles de lavage¹⁾ env. 250
Quantité (Pièce(s)) 20
Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²) 0,2 / 130
Poids d'emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l) (mm) 380 x 400

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage humide