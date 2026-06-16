Classic Chiffon non-tissé Soft vert 38 x 40 cm 20 x
Chiffonnette en non tissé, multiusage, idéale pour le dépoussiérage.
Lingette pour le nettoyage manuel de surfaces. Convient à tous les types de saletés et de surfaces.
Spécifications
Données techniques
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Matériau
|70% Viskose / 20% PP / 10% PE
|Température de lavage (°C)
|max. 60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 250
|Quantité (Pièce(s))
|20
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,2
|Poids d'emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l) (mm)
|380 x 400
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage humide