Classic MF Chiffon Light vert 38 x 38 cm 20 x
Chiffonnette multiusage en microfibre, pratique et absorbant.
Chiffonnette pour le dépoussierage manuel. Idéal pour tout type de saleté et de surface.
Spécifications
Données techniques
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Matériau
|80% PET / 20% PA
|Matière textile
|microfibre
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 300
|Quantité (Pièce(s))
|20
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,6
|Poids d'emballage (kg)
|0,7
|Dimensions (L × l) (mm)
|380 x 380
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage humide