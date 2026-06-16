Premium Frange MF Twisted bleue Bande auto-agrippante EU Ecolabel 30 cm

Frange en microfibre haut pouvoir absorbant, avec dos à scratch.

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour le lavage fréquent des surfaces lisses.

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,1
Poids d'emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l) (mm) 320 x 125
Dimensions, emballé (mm) 320 x 125 x 15

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage humide
  • Sol – nettoyage humide