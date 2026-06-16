Premium MF Chiffon EU Ecolabel rouge 40 x 40 cm 5 x
Le modèle Premium MF Chiffon EU Ecolabel rouge (40 × 40 cm, 5 ×) est une lingette en microfibres très absorbante et réutilisable, dotée de l'écolabel européen.
La lingette en microfibres Premium MF Chiffon EU Ecolabel rouge 40 x 40 cm 5 x de Kärcher allie durabilité et puissance de nettoyage élevée et est certifiée par l'écolabel européen. Ce label atteste d'une fabrication respectueuse de l'environnement avec des émissions contrôlées et une utilisation réduite de substances nocives. En outre, le respect de conditions de travail équitables est assuré. Cette lingette a été développée spécialement pour le nettoyage manuel de surfaces dans le cadre d'une utilisation professionnelle. Elle est robuste, durable et adaptée à divers types de saletés et de surfaces. Même après de nombreux cycles de lavage, elle conserve sa forme et sa couleur, ce qui augmente la durée de vie tout en baissant les coûts.
Spécifications
Données techniques
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Matériau
|80% PET / 20% PA
|Matière textile
|microfibre
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 300
|Quantité (Pièce(s))
|5
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0,2 / 250
|Poids d'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 x 400
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage humide