Premium MF Chiffon Pure jaune 40 x 40 cm 5 x

Chiffonnette multiusage en ultra-microfibre non tissée, résistante et absorbante.

Chiffonnette pour le dépoussierage manuel. Idéal pour tout type de saleté et de surface.

Spécifications

Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables
Matériau 70% PE / 30% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 95
Recommandation de lavage (°C) 60
Cycles de lavage¹⁾ env. 300
Quantité (Pièce(s)) 5
Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²) 0,1 / 130
Poids d'emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l) (mm) 400 x 400

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Premium MF Chiffon Pure jaune 40 x 40 cm 5 x
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage humide