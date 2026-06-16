Pad de nettoyage vert très abrasif pour le nettoyage en profondeur et le nettoyage courant de toutes les surfaces résistantes. Le pad de nettoyage vert est polyvalent et, grâce à son format compact, il convient notamment à un nettoyage intensif des sols et des surfaces résistants inaccessibles aux machines de nettoyage. Pour le nettoyage des sols, nous vous conseillons de l'utiliser avec notre support de pad assorti, avec manche et articulation ; pour l'utilisation manuelle sur les surfaces, nous recommandons le support de pad à main de Kärcher.