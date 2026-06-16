Cette poubelle à pédale de 30 litres, durable et inoxydable, est composée de plastique recyclable (avec une part recyclable de plus de 60 %) et adaptée aux sacs poubelle au format 70 × 40 centimètres. La pédale, qui ouvre le couvercle par le biais d'une tige robuste en plastique, permet d'éviter tout contact entre les mains et la poubelle. De plus, toutes les pièces se nettoient très facilement de manière hygiénique.