Cette poubelle à pédale de 60 litres, durable et inoxydable, est composée de plastique recyclable (avec une part recyclable de près de 70 %) et adaptée aux sacs poubelle au format 70 × 110 centimètres. La pédale, qui ouvre le couvercle par le biais d'une tige robuste en plastique, permet d'éviter tout contact entre les mains et la poubelle. De plus, toutes les pièces se nettoient très facilement de manière hygiénique.