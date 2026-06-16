Smile 20
Porte-sac 120 L avec couvercle, pédale, roues arrières 125 mm et roues avant 80 mm.
Chariot porte-sac qui peut être accessorisé comme station de collecte des déchets et de nettoyage. Idéal à la fois pour la collecte des déchets et pour la collecte du linge.
Caractéristiques et avantages
Confort d'utilisation
- Pratique : équipé de roues et d’une poignée ergonomique pour un transport facile
Léger et robuste
- Résistant aux chocs : entièrement fabriqué en acier inoxydable et en polypropylène
Entretien facile
- Facile à entretenir : les surfaces lisses et l’absence de cavités facilitent le nettoyage et garantissent un haut niveau d’hygiène
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Capacité (l)
|120
|Couleur
|gris / blanc
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|11,5
|Poids d'emballage (kg)
|13,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Dimensions, emballé (mm)
|990 x 540 x 1140