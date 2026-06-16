Smile 20

Porte-sac 120 L avec couvercle, pédale, roues arrières 125 mm et roues avant 80 mm.

Chariot porte-sac qui peut être accessorisé comme station de collecte des déchets et de nettoyage. Idéal à la fois pour la collecte des déchets et pour la collecte du linge.

Caractéristiques et avantages
Confort d'utilisation
  • Pratique : équipé de roues et d’une poignée ergonomique pour un transport facile
Léger et robuste
  • Résistant aux chocs : entièrement fabriqué en acier inoxydable et en polypropylène
Entretien facile
  • Facile à entretenir : les surfaces lisses et l’absence de cavités facilitent le nettoyage et garantissent un haut niveau d’hygiène
Spécifications

Données techniques

Matériau PP
Capacité (l) 120
Couleur gris / blanc
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoires (kg) 11,5
Poids d'emballage (kg) 13,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 990 x 540 x 1140
Dimensions, emballé (mm) 990 x 540 x 1140
Smile 20