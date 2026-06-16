Butée de porte avec poignée 80 cm
Butoir de porte universel avec garniture en caoutchouc et manche de 23 mm de diamètre. Système breveté pour une installation et un retrait simples, rapides et ergonomiques.
Idéal pour empêcher le verrouillage des portes pendant le nettoyage : butoir de porte universel avec garniture en caoutchouc et manche en aluminium de 23 millimètres de diamètre. Le système breveté permet d'installer et de retirer facilement et rapidement le butoir de porte sans se pencher pour préserver le dos.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,2
|Poids d'emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l) (mm)
|80 x 160
|Dimensions, emballé (mm)
|80 x 160 x 900
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol – nettoyage à sec