Tuyau de remplissage

Tuyau de remplissage des seaux, 119 cm.

Tuyau pour remplir les seaux de l'évier. Idéal pour le nettoyage où il n'y a pas de buanderie et avec des installations sanitaires normales.

Spécifications

Données techniques

Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,1
Poids d'emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l) (mm) 1190 x 22
Dimensions, emballé (mm) 1190 x 20 x 20
Tuyau de remplissage
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide