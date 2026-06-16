Tuyau de remplissage
Tuyau de remplissage des seaux, 119 cm.
Tuyau pour remplir les seaux de l'évier. Idéal pour le nettoyage où il n'y a pas de buanderie et avec des installations sanitaires normales.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids d'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l) (mm)
|1190 x 22
|Dimensions, emballé (mm)
|1190 x 20 x 20
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide