Les interventions en zone verte dans les centres-villes ne sont pas un problème avec notre véhicule porte-outil MIC 35 grâce à sa technologie diesel de pointe, à l'injection directe à rampe commune et au filtre à particules. Son moteur efficace de 35 ch offre des valeurs nettement inférieures aux valeurs limites strictes du niveau d'émission STAGE V et brille par son fonctionnement économe. Le modèle MIC 35 dispose d'un concept global élaboré qui se montre convaincant jusque dans les détails. La grande cabine confort à vision panoramique avec des éléments de commande disposés de manière conviviale, l'accès sans outils à toutes les zones concernées par l'entretien ainsi que les possibilités variées d'intégration pour les accessoires renforcent cette ambition. Les accessoires frontaux se fixent en toute simplicité via le triangle d'attelage normalisé, les accessoires arrière se montent sans effort physique grâce au système de changement rapide à châssis basculant hydraulique. En option, nous proposons en outre un système multicoupleur pour un raccordement rapide et sans gouttes du circuit hydraulique ainsi qu'une variante de moteur conforme à la norme d'émission STAGE-IIIA qui développe également 35 ch.