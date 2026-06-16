Véhicule porte-outils MIC 35
Véhicule porte-outil MIC 35 à commande intuitive avec système de changement rapide ingénieux, cabine confort à vision panoramique et moteur aux valeurs d'émission nettement inférieures aux valeurs limites de la norme STAGE-V.
Les interventions en zone verte dans les centres-villes ne sont pas un problème avec notre véhicule porte-outil MIC 35 grâce à sa technologie diesel de pointe, à l'injection directe à rampe commune et au filtre à particules. Son moteur efficace de 35 ch offre des valeurs nettement inférieures aux valeurs limites strictes du niveau d'émission STAGE V et brille par son fonctionnement économe. Le modèle MIC 35 dispose d'un concept global élaboré qui se montre convaincant jusque dans les détails. La grande cabine confort à vision panoramique avec des éléments de commande disposés de manière conviviale, l'accès sans outils à toutes les zones concernées par l'entretien ainsi que les possibilités variées d'intégration pour les accessoires renforcent cette ambition. Les accessoires frontaux se fixent en toute simplicité via le triangle d'attelage normalisé, les accessoires arrière se montent sans effort physique grâce au système de changement rapide à châssis basculant hydraulique. En option, nous proposons en outre un système multicoupleur pour un raccordement rapide et sans gouttes du circuit hydraulique ainsi qu'une variante de moteur conforme à la norme d'émission STAGE-IIIA qui développe également 35 ch.
Caractéristiques et avantages
Moteur économique et non polluant
- L'injection directe à rampe commune et le filtre à particules offrent des valeurs d'émission inférieures à celles du niveau d'émission STAGE V.
- Pour le travail dans les centres-villes.
- La faible consommation de carburant permet de préserver l'environnement et d'abaisser les frais d'exploitation.
Systèmes de remplacement rapide intégrés
- Raccordement des accessoires frontaux via un triangle d'attelage normalisé.
- Changement des outils montés à l'arrière au moyen du système de remplacement rapide avec châssis hydraulique basculant.
- Système de multicoupleurs en option pour un branchement hydraulique rapide et sans fuites.
Confort de travail maximal
- Cabine la plus spacieuse de sa catégorie (1,45 m³ de volume), vision panoramique à 360°, ergonomique et conviviale.
- Vitres des deux côtés, espace de rangement verrouillable, chargeur USB, porte-bouteille.
Très grande facilité d'entretien
- La grande qualité des composants permet d'espacer considérablement les intervalles de maintenance (entre 500 et 1 000 heures).
- Accès sans outils à tous les composants concernés par l'entretien, par ex. via le capot moteur pivotant.
- Le radiateur peut être amené dans une position de maintenance définie pour le nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Diesel
|Traction
|Transmission intégrale
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Puissance du moteur (kW)
|26
|Cylindrée (cm³)
|1642
|Cylindre
|3
|Norme sur les gaz d'échappement
|STAGE V
|Réservoir carburant (l)
|41
|Vitesse de déplacement (km/h)
|25
|Vitesse de travail (km/h)
|25
|Empattement (″)
|1500
|Poids total autorisé (kg)
|2500
|Poids sans accessoires (kg)
|1374
|Poids emballage inclus (kg)
|1374
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Équipement
- Filtre à particules
- Climatisation
- Chauffage
- Gyrophare
- Utilisation toute l'année