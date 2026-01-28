Acide détartrant PressurePro RM 101, 5l

Agent de détartrage à base d'acide chlorhydrique, prévu spécialement pour les serpentins dans les nettoyeurs haute pression. Dissout même les résidus de calcaire et de détergent les plus tenaces tout en garantissant une protection contre la corrosion.

L'agent de détartrage à effet immédiat sur tous les dépôts inorganiques : l'acide détartrant RM 101 PressurePro de Kärcher dissout rapidement même les résidus de calcaire et de détergent les plus tenaces tout en offrant une protection durable contre la corrosion des pièces en contact avec l'eau dans les nettoyeurs haute pression à eau froide et chaude. RM 101 est en mesure de rétablir les performances des serpentins déjà entartrés, d'augmenter ainsi le débit d'eau, de réduire la consommation d'électricité lors du nettoyage et d'améliorer les performances globales de l'appareil.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
Poids (kg) 5,6
Poids emballage inclus (kg) 5,8
Dimensions (L × l × h) (mm) 192 x 145 x 248
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Lavage de véhicules
  • Dégraissage et phosphatation
  • Dégraissage des surfaces
  • Maintenance de machines, détartrage des systèmes de chauffe
