Agent d'entretien PressurePro Advance 2 RM 111, 1l
Agent d'entretien pour une protection efficace du serpentin et des pièces en contact avec l'eau dans les nettoyeurs haute pression à eau chaude contre les dépôts de calcaire en cas d'eau dure et contre la corrosion en cas d'eau douce.
Les dépôts de calcaire en cas d'eau trop dure et la corrosion en cas d'eau trop douce sont les ennemis naturels des nettoyeurs haute pression à eau chaude. L'agent d'entretien Advance 2 RM 111 PressurePro de Kärcher offre une protection maximale contre les eaux-vannes et les dépôts de calcaire dans le serpentin (jusqu'à 150 °C) et protège en outre efficacement toutes les pièces en contact avec l'eau contre la corrosion. Des additifs pour l'entretien de la pompe assurent par ailleurs une lubrification et un entretien continus de la pompe haute pression. Le produit d'entretien spécialement développé pour l'utilisation dans les appareils HDS dotés d'une adaptation à l'agent d'entretien aide ainsi à prolonger considérablement la durée de vie des principaux composants, à prévenir les piqûres de corrosion et à réduire les frais de maintenance. Le flacon Advance pratique s'emploie directement sur l'appareil et permet une utilisation rapide et simple.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|6
|pH
|12
|Poids emballage inclus (kg)
|1,3
Propriétés
- Avec protection contre la corrosion intégrée pour toutes les pièces en contact avec l'eau
- Serpentin de chauffe protégé contre la corrosion avec de l'eau très douce
- Additifs d'entretien pour la pompe, pour la lubrification et l'entretien continus de la pompe haute pression
- Protection efficace contre l'entartrage pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude
- Spécialement conçu pour les nettoyeurs haute pression àeau chaude dotés du système Machine Protector.
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Transport
- Lavage de véhicules
- Dégraissage et phosphatation
- Dégraissage des surfaces
- Entretien de la machine et de la pompe, protection anti-corrosion