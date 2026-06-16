Les dépôts de calcaire en cas d'eau trop dure et la corrosion en cas d'eau trop douce sont les ennemis naturels des nettoyeurs haute pression à eau chaude. L'agent d'entretien Advance 2 RM 111 PressurePro de Kärcher offre une protection maximale contre les eaux-vannes et les dépôts de calcaire dans le serpentin (jusqu'à 150 °C) et protège en outre efficacement toutes les pièces en contact avec l'eau contre la corrosion. Des additifs pour l'entretien de la pompe assurent par ailleurs une lubrification et un entretien continus de la pompe haute pression. Le produit d'entretien spécialement développé pour l'utilisation dans les appareils HDS dotés d'une adaptation à l'agent d'entretien aide ainsi à prolonger considérablement la durée de vie des principaux composants, à prévenir les piqûres de corrosion et à réduire les frais de maintenance. Le flacon Advance pratique s'emploie directement sur l'appareil et permet une utilisation rapide et simple.