Agent d'entretien PressurePro RM 110, 10l
Pour la protection contre les dépôts de calcaire dans le système de serpentin (jusqu'à 150 °C) des nettoyeurs haute pression à eau chaude. Idéal en cas d'utilisation d'une eau moyennement dure ou dure.
Avec l'agent d'entretien RM 110 PressurePro spécial à employer en cas d'utilisation d'une eau moyennement dure ou dure, les nettoyeurs haute pression à eau chaude et leurs principaux composants ainsi que les pièces en contact avec l'eau bénéficient d'une protection fiable contre les dépôts de calcaire. Ainsi, le flux d'eau à travers le serpentin est garanti et les performances de l'appareil restent constantes tout en économisant de l'énergie et en réduisant considérablement les frais de maintenance grâce à la suppression des détartrages fastidieux. L'agent d'entretien RM 110 PressurePro est conforme HACCP et donc adapté à l'utilisation dans les entreprises transformant des produits agroalimentaires.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|9
|Poids (kg)
|10,2
|Poids emballage inclus (kg)
|11
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 188 x 307
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Transport
- Lavage de véhicules
- Dégraissage et phosphatation
- Dégraissage des surfaces
- Entretien des machines, protection contre le tartre