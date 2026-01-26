Avec l'agent d'entretien RM 110 PressurePro spécial à employer en cas d'utilisation d'une eau moyennement dure ou dure, les nettoyeurs haute pression à eau chaude et leurs principaux composants ainsi que les pièces en contact avec l'eau bénéficient d'une protection fiable contre les dépôts de calcaire. Ainsi, le flux d'eau à travers le serpentin est garanti et les performances de l'appareil restent constantes tout en économisant de l'énergie et en réduisant considérablement les frais de maintenance grâce à la suppression des détartrages fastidieux. L'agent d'entretien RM 110 PressurePro est conforme HACCP et donc adapté à l'utilisation dans les entreprises transformant des produits agroalimentaires.