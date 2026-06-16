Agent d'entretien PressurePro RM 110, 200l
Pour la protection contre les dépôts de calcaire dans le système de serpentin (jusqu'à 150 °C) des nettoyeurs haute pression à eau chaude. Idéal en cas d'utilisation d'une eau moyennement dure ou dure.
Avec l'agent d'entretien RM 110 PressurePro spécial à employer en cas d'utilisation d'une eau moyennement dure ou dure, les nettoyeurs haute pression à eau chaude et leurs principaux composants ainsi que les pièces en contact avec l'eau bénéficient d'une protection fiable contre les dépôts de calcaire. Ainsi, le flux d'eau à travers le serpentin est garanti et les performances de l'appareil restent constantes tout en économisant de l'énergie et en réduisant considérablement les frais de maintenance grâce à la suppression des détartrages fastidieux. L'agent d'entretien RM 110 PressurePro est conforme HACCP et donc adapté à l'utilisation dans les entreprises transformant des produits agroalimentaires.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|200
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|9
|Poids (kg)
|203,4
|Poids emballage inclus (kg)
|218,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|580 x 580 x 970
Propriétés
- Protection et entretien complets pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude
- Protection anticalcaire des pièces conductrices d’eau chaude
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Sans phosphates
- Sans NTA
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Transport
- Lavage de véhicules
- Dégraissage et phosphatation
- Dégraissage des surfaces
- Entretien des machines, protection contre le tartre