Le produit de trempage alcalin PressurePro RM 92 Agri est le produit de prétraitement parfait pour le détergent moussant RM 91 Agri. Kärcher recommande son utilisation pour l'élimination des souillures organiques particulièrement tenaces et difficiles à retirer dans les poulaillers, les porcheries, les étables à bovins et les salles de traite. Grâce à sa texture spéciale, la mousse adhère même aux surfaces verticales et ramollit les saletés avant de passer finalement à leur élimination intégrale. Effet secondaire économique et écologique de ce processus : le trempage réduit à la fois le temps nécessaire pour le nettoyage et la quantité d'eau qu'il requiert. Des inhibiteurs de corrosion intégrés dans la formule protègent les surfaces, tout comme les aménagements des étables.