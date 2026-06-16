Agent moussant PressurePro, acide RM 59, 20l
Élimine aisément les pellicules et les dépôts importants comme le calcaire, la rouille, la graisse, les protéines, le tartre de bière et de lait sur le carrelage, les carreaux et les conteneurs. Couche de mousse particulièrement stable sur toutes les surfaces.
Notre détergent moussant RM 59 PressurePro, acide, sans colorants ni parfums, contient une combinaison performante d'acides naturels formique et citrique dont l'association avec des agents tensioactifs renforçateurs de mousse élimine de manière fiable même les salissures très adhérentes. À cet effet, le détergent forme une couche de mousse stable (y compris sur les surfaces verticales) avec un pouvoir nettoyant intensif, mais néanmoins facile à rincer. Les résidus de tartre de lait et de bière, de rouille, de graisses, de protéines, de calcaire et autres souillures minérales ainsi que les résidus de pulvérisation, provenant par exemple d'insecticides, sont intégralement éliminés. Avec les produits RM 57, RM 58 et RM 59 PressurePro, Kärcher propose une gamme de détergents moussants pour les applications haute pression dans l'industrie agroalimentaire, les cuisines dans la gastronomie, chez les traiteurs, dans les cantines, les cuisines industrielles, les boucheries, les abattoirs et les boulangeries, disposant d'une confirmation de conformité HACCP de l'institut Fresenius. Selon les besoins et l'objectif prévu, ils sont utilisables pour le nettoyage des surfaces, des murs, des sols, des tapis de transport, des machines, des appareils, des caisses, des cuves de produits agroalimentaires et des fûts ainsi que des chambres froides.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|2
|Poids (kg)
|21,2
|Poids emballage inclus (kg)
|22
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 237 x 430
Propriétés
- Détergent doux pour le nettoyage haute pression à la mousse.
- Dissout les salissures importantes dues au calcaire, à la rouille, à la graisse, aux protéines, au tartre de bière et de lait
- Respectueux des matériaux
- Produit une couche de mousse persistante
- Se rince facilement.
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P280a Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
- P302 + P352a EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- D 17/15-4 St
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HD 10/21-4 S
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HWE 860
- HWE 13/21-42kW
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Laiteries
- Murs, tuiles
- Nettoyage des surfaces
- Containers alimentaires