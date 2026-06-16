Grâce à sa composition de haute qualité avec une forte proportion de cire de carnauba naturelle, la cire chaude PressurePro RM 41 forme un film de cire fermé, soluble et conservateur. Celui-ci assure non seulement des surfaces brillantes, mais permet aussi une protection de longue durée (jusqu'à douze mois) de toutes les pièces métalliques exposées à la corrosion des véhicules, machines et appareils de toutes sortes. Les voitures particulières et les véhicules utilitaires, le matériel agricole comme les tracteurs, les machines agricoles, les charrues, les remorques ou encore les véhicules d'épandage communaux du service hivernal sont protégés efficacement contre la corrosion et les intempéries par la cire d'aspersion. La cire de protection convient également parfaitement comme protection d'hivernage pour les véhicules de terril et les véhicules immobilisés. Elle réduit efficacement le réencrassement et peut être utilisée comme protection contre la rouille lors du transport de machines ou du stockage temporaire de pièces métalliques. La cire chaude PressurePro RM 41 à utiliser avec des nettoyeurs haute pression est très concentrée, extrêmement économique et peut être utilisée sans problème avec toutes les duretés de l'eau.