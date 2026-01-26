Notre dégraissant Extra RM 31 PressurePro porte bien son nom en dissolvant avec une facilité apparente même les résidus d'huile, de graisse, de goudron, de suie et de combustion les plus tenaces. Ce détergent haute pression très concentré et économique est utilisable dans toutes les plages de température, jusqu'au mode vapeur à 150 °C, avec un pouvoir nettoyant extrêmement important. Nettoyant en profondeur idéal, adapté au nettoyage des moteurs de véhicules et au nettoyage de pièces dans les garages ou dans les exploitations agricoles, il se distingue également dans d'autres domaines tels que le nettoyage des façades lorsqu'il s'agit d'éliminer les résidus d'émissions, les fientes d'oiseaux ou les résidus d'insectes et peut en outre être utilisé pour le nettoyage intérieur de réservoirs dans l'industrie agroalimentaire. Le dégraissant Extra RM 31 PressurePro est exempt de silicone, permet une séparation rapide de l'huile et de l'eau dans le séparateur d'huile et laisse un parfum de fraîcheur agréable.